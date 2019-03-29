Российское Министерство обороны не планирует передавать операторам связи частоты для запуска 5G в ближайшее время. Ведомство призывает телеком-специалистов не торопиться с использованием ресурса, передает Кабельщик.

Однако эксперты к такому заявлению относятся негативно. По их словам, если частоты диапазона 3,4–3,8 ГГц, заявленные в проекте создания сетей пятого поколения, не будут предоставлены операторам, то запуск 5G в России состоится только на словах.

Напомним, что в правительственном проекте «Цифровая экономика» прописано обеспечение доступом к сети пятого поколения один из городов-миллионников России к 2020 году. Через два года количество таких населенных пунктов должно составлять 10.

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