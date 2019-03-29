Новое исследование, проведенное экспертами OpenSignal, показало, что сеть 5G Evolution (5G E) от компании AT&T на 2% и 4% медленнее сетей Gigabit LTE от компаний T-Mobile и Verizon соответственно. И хотя ни для кого уже не является секретом тот факт, что в сети 5G E не использованы никакие новые технологии, публикация подлила масла в огонь, вызвав протест общественности и заставив компанию Sprint подать в суд на AT&T за недобросовестную рекламу, вводящую в заблуждение потребителя.

По сути, термином «5G E» в AT&T называют подстандарт Gigabit LTE – набор технологий, которые, работая вместе, ускоряют работу сетей 4G. Технология LAA позволяет сигналу перепрыгивать между диапазонами, для избегания перегрузки, 256-bit QAM повышает на 30% эффективность сигнала, а 4×4 MIMO увеличивает в два раза количество антенн, подключающих телефон к сети. В сочетании эти технологии могут увеличить скорость соединения более чем в два раза.

На протяжении февраля в OpenSignal собирали информацию, проведя 1 057 522 тестов скорости публичных сетей. В сети AT&T устройства, совместимые с технологией Gigabit LTE/5G E (на графике заштрихованы синим), показывали результаты, практически идентичные результатам работы в сетях конкурентов (за исключением Sprint). Это подтверждает то, что мы и так знаем: 5G E не представляет собой ничего особенного.

Однако компании AT&T удалось найти кое-что в своё оправдание. Эксперты OpenSignal использовали данные о скорости Gigabit LTE совместимых устройств вне зависимости от того, были они подключены к сети Gigabit LTE (либо 5G E), или не были, по причине невозможности установить это. Но в силу того, что все сети работают по одним и тем же стандартам, в OpenSignal считают, что это не имеет значения.

«Материалы исследования, проведенного OpenSignal, указывают на то, что использованная ими методология несовершенна, – заявили в AT&T. – Данные теста скорости, призванные продемонстрировать работу 5G Evolution «в условиях реального мира», без подтверждения того факта, что использованные в тесте совместимые устройства тестировались действительно в зоне покрытия сети 5G Evolution, как это показано индикатором, не являются истинным отражением возможностей сети 5G Evolution».

Если скорость сети 5G E хоть немного выше скорости сети Gigabit LTE, это указывает на то, что T-Mobile и Verizon имеют более широкое покрытие сигналом Gigabit LTE/5G E, что балансирует графики. Это вполне возможно, однако, это также означает, что вам лучше пользоваться услугами конкурентов AT&T.

По данным Sprint, 54% пользователей считает, что 5G E – это настоящий 5G, а 43% уверены, что смартфоны, способные работать в сети 5G E от AT&T, смогут также работать и в будущих сетях 5G. И это означает, что в заблуждение введено очень большое количество людей.

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