Кабмин заявил о создании в Украине Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций. Подразделение займется регулировкой телеком-сетей в случае чрезвычайных ситуаций и военного положения, сообщает Интерфакс.

«Указанный центр предназначен для обеспечения оперативно-технического управления телекоммуникационными сетями общего пользования всех операторов телекоммуникаций в условиях чрезвычайных ситуаций, чрезвычайного и военного положения и создается как государственное учреждение Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в рамках общей численности и в пределах средств государственного бюджета, предусмотренного для Госспецсвязи», — пишет ресурс.

В свою очередь телеком-операторы будут вынуждены тесно сотрудничать с центром, своевременно предоставляя ему информацию о состоянии сетей.

Отмечается, что создать подобный центр в Украине планировалось еще в 2017 году.

Напомним, в прошлом месяце СБУ дала распоряжение заблокировать более 100 пропагандистских сайтов. Опасаясь хакерских атак со стороны России, ведомство приказало закрыть доступ ко всем ресурсам, контент которых может расцениваться как несущий угрозу территориальной безопасности и национальным интересам Украины в целом.

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