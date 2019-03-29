Китайская компания поставит для «Viasat Украина» более 100 тысяч спутниковых приёмников

100 000 сет-топ-боксов будут поставлены на рынок Украины в предверии запланированного на 20 января 2020 года кодирование спутникового сигнала украинских телеканалов.

Оператор спутникового телевидения Viasat договорился с китайской компанией Shenzhen Newglee Technology о поставке на украинский рынок новой партии приставок, предназначенных для приёма спутниковых телеканалов. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе DTH-платформы.

Представитель пресс-службы уточняет, что расширяя линейку специальных приёмников, предназначенных для просмотра телеканалов, входящих в пакеты Viasat, компания также позаботилась о максимальной простоте настройки приставки конечными потребителями.

«Это современный сет-топ-бокс для приёма спутникового сигнала с расширенным функционалом – он сможет принимать закодированный спутниковый сигнал, максимально прост для настройки, поэтому абсолютное большинство клиентов смогут подключить его к Viasat самостоятельно», – говорится в сообщении оператора.

Дмитрий Шедько, руководитель платформы Viasat, сообщил о том, что оператор усиленными темпами готовится к грядущему кодированию спутникового сигнала украинских телеканалов.

«Согласно последней доступной информации, кодирование должно состояться 20 января 2020 года, то есть осталось немногим более полугода. Поэтому мы спешим подготовиться к этому событию и наполнить рынок необходимым количеством оборудования», – добавляет господин Шедько.

Ожидается, что первая партия спутниковых приставок будет представлена на рынке в сентябре текущего года.

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