Телеканал ТНТ, являющийся частью «Газпром-медиа», представил контент, адаптированный под сервис Interactive Platform. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Согласно данным, ТНТ создал дополнительные скетчи из шоу Comedy Club в интерактивном формате. Таким образом, зритель может выбирать развитие сюжета, исходя из собственных предпочтений.

Напомним, о планах создать Interactive Platform стало известно еще в прошлом месяце. Проект предполагает создание видеоплатформы, где пользователи смогут создавать собственные видео, а также редактировать чужие.

Старт платформы запланирован 28 марта.

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