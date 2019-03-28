Антимонопольный комитет обяжет операторов связи отказаться от 4-недельной тарификации. Регулятор признал незаконным взимание абонплаты с пользователей каждые четыре недели, пишет UBR.

Согласно данным, установленный законом период взимания абонплаты — один календарный месяц. Однако в прошедшем году операторы связи стали практиковать переход на 4-недельную тарификацию, получая таким образом плату за лишний 13-й месяц в году.

В связи с этим Антимонопольный комитет открыл дело против Kyivstar, Vodafone и lifecell, требуя возвращения на старые стандарты взимания абонплаты. В противном случае регулятор пригрозил самостоятельно пересмотреть тарифы и оштрафовать всю тройку.

В свою очередь операторы аргументируют свою позицию тем, что в Законодательстве срок в один календарный месяц касается исключительно абонентской платы. Новые же услуги именуются «платой за пакет услуг», а следовательно — не подпадают под вышеупомянутые требования. Однако, АМКУ удалось эти доводы опровергнуть.

Окончательное решение касательно законности 4-недельного периода снятия абонплаты будет принято на заседании Комитета 15 апреля.

Напомним, в прошлом месяце украинские операторы связи пообещали поднять тарифы. Размер абонплаты, по их словам, может вырасти вдвое.

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