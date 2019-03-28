Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания отменил запрет телеканала «Наше любимое кино» на территории Украины. Информация об этом размещена на сайте регулятора.

Согласно данным, представитель телеканала в Украине «Компания СонаР» сообщила Нацсовету о том, что юрлицо «RTVD VIDEO-UND FILMPRODUKTIONSGESELLSCHAFT MBH» не является правообладателем канала. На данный момент «Наше любимое кино» принадлежит «RICHMOND International Enterprises Limited».

Это значит, что все предупреждения и сообщения о зафиксированных в работе канала нарушениях не нашли фактического адресата, поскольку направлялись неактуальному собственнику.

В связи с этим Нацсовет решил отменить запрет на трансляцию канала «Наше любимое кино» в Украине и дать вещателю второй шанс, направив сообщения о нарушениях действующему правообладателю.

Напомним, в начале февраля Нацсовет принял решение о временном запрете трансляции телеканала «Наше любимое кино» в Украине. Такое решение было принято в связи с неоднократной фиксацией в его эфире фильмов и актеров, запрещенных на территории страны.

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