Региональный комиссариат Департамента по вопросам защиты прав потребителей Тимиша рассматривает дело мэра Тимишоары – Николае Робу, отдавшего распоряжение о ликвидации воздушных кабельных линий в центре города.

Старший комиссар по вопросам защиты прав потребителей Сорин Сусану заявил, что меру придётся ответить за решение о демонтаже кабельных линий, принадлежащих операторам услуг телефонии, интернета и кабельного ТВ, сообщает издание Romania-Insider.

Робу приказал демонтировать в центре города воздушные кабельные линии в середине марта. Данному решению последовал отказ операторов телекоммуникаций выполнять решение городского совета о замене воздушных кабельных линий подземными. Мэр собственноручно перерезал некоторые кабельные линии телевизионных и интернет компаний, остальными занялись работники, нанятые городским советом.

Сусану сообщил о том, что он обратился к мэру с просьбой предоставить справки от управления безопасности труда и от психолога, разрешающие ему работать на большой высоте.

Помимо штрафа мэру, возможно, также придётся компенсировать ущерб потребителям, оставшимся без обслуживания, – заявил Сусану.

Мэр Тимишоары, в свою очередь, выразил своё удивление заявлениями инспектора по защите прав потребителей, и заявил, что он сделал «доброе дело для Тимишоары». Мэр объяснил, что некоторые столбы могли рухнуть под весом кабелей, и это бы привело к трагическим последствиям.

Он настаивает на том, что все кабельные линии должны быть спрятаны под землю, и что у операторов есть вся необходимая инфраструктура для переноса линий. Городской совет установил в качестве крайнего срока переноса кабельных линий 8 апреля. В случае если они проигнорируют данное указание, будет проведена аналогичная акция по демонтажу линий.

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