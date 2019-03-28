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Региональный комиссариат Департамента по вопросам защиты прав потребителей Тимиша рассматривает дело мэра Тимишоары – Николае Робу, отдавшего распоряжение о ликвидации воздушных кабельных линий в центре города.

Старший комиссар по вопросам защиты прав потребителей Сорин Сусану заявил, что меру придётся ответить за решение о демонтаже кабельных линий, принадлежащих операторам услуг телефонии, интернета и кабельного ТВ, сообщает издание Romania-Insider.

Робу приказал демонтировать в центре города воздушные кабельные линии в середине марта. Данному решению последовал отказ операторов телекоммуникаций выполнять решение городского совета о замене воздушных кабельных линий подземными. Мэр собственноручно перерезал некоторые кабельные линии телевизионных и интернет компаний, остальными занялись работники, нанятые городским советом.

Сусану сообщил о том, что он обратился к мэру с просьбой предоставить справки от управления безопасности труда и от психолога, разрешающие ему работать на большой высоте.

Помимо штрафа мэру, возможно, также придётся компенсировать ущерб потребителям, оставшимся без обслуживания, – заявил Сусану.

Мэр Тимишоары, в свою очередь, выразил своё удивление заявлениями инспектора по защите прав потребителей, и заявил, что он сделал «доброе дело для Тимишоары». Мэр объяснил, что некоторые столбы могли рухнуть под весом кабелей, и это бы привело к трагическим последствиям.

Он настаивает на том, что все кабельные линии должны быть спрятаны под землю, и что у операторов есть вся необходимая инфраструктура для переноса линий. Городской совет установил в качестве крайнего срока переноса кабельных линий 8 апреля. В случае если они проигнорируют данное указание, будет проведена аналогичная акция по демонтажу линий.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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