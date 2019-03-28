Эксперимент, проведенный компанией Signals Research Group (SRG), показала, что технология LTE-Broadcast по качеству видеосигнала значительно опережает одноадресную передачу данных. Об этом пишет Телеспутник.

Согласно данным, сравнение было проведено на базе коммерческой LTE-сети компании Telstra с использованием смартфонов Galaxy S8 и S8 Plus.

«Изменяя количество устройств, использующих одноадресную передачу, исследователи сравнивали качество видео с LTE-Broadcast. При увеличении количества смартфонов, загружающих один и тот же контент, различия между одноадресным распределением и LTE-Broadcast становились все более заметными», — передает ресурс.

Примечательно, что различия в результатах работы технологий заметны даже при использовании всего нескольких мобильных устройств.

Напомним, согласно данным нового исследования, проведенного компанией Ovum, по состоянию на конец 2018 года число LTE подключений по всему миру достигло отметки в четыре миллиарда.

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