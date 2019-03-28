В Украине может появиться интернет в самолетах. Кабмин выдал Государственному космическому агентству (ГКА) разрешение на использование радиолокационной станции в Мукачево и выделил частоты для работы спутниковой связи, пишет РБК-Украина.

Отмечается, что станция 5Н86 «Днепр» в Мукачево не эксплуатировалась с 2009 года, теперь же она послужит ГКА для запуска спутниковой связи на бортах самолетов.

Выделенные Кабмином полосы частот будут задействованы для запуска технологии ESOMPs, обеспечивающей спутниковую связь с использованием наземных станций на движущихся платформах.

Напомним, в прошлом месяце авиакомпания МАУ заявила, что может запустить Wi-Fi в своих самолетах Boeing 777-200ER уже в апреле, когда будут урегулированы все организационные вопросы.

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