Австрийский оператор T-Mobile первый в Европе запустил сеть пятого поколения в коммерческое пользование. Об этом пишет Укринформ.

По словам руководителя T-Mobile Андреаса Бирвиса, абоненты 5G смогут пользоваться интернетом со скоростью более 100 мегабит в секунду, что позволит смотреть одновременно 10 фильмов в сети.

Услуги связи нового поколения уже доступны 200 клиентам оператора в Австрии. Ожидается, что полностью охватить страну сеть пятого поколения сможет уже к 2025 году.

Напомним, недавно стало известно, что Ericsson совместно с оператором TDC развернут коммерческую сеть 5G в Дании.

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