Сеть 5G может поспособствовать развитию технологии виртуальной и дополненной реальности, а также сделать ее доступной для более широкой аудитории. Об этом пишет Freedom Finance.

Согласно данным, на сегодняшний день рынок VR достаточно развит, чтоб поддерживать весь существующий специализированный контент, но недостаточно для того, чтоб иметь широкий круг пользователей. Очки виртуальной реальности имеют значительную недоработку: для обработки контента их необходимо подключать к дорогостоящим устройствам, что по карману далеко не каждому пользователю.

Однако внедрение сетей пятого поколения поможет адаптировать использование виртуальной реальности для большего количества людей. Проблему можно решить за счет подключения с помощью 5G к облачным сервисам. Это избавит юзеров от необходимости использовать персональные компьютеры.

Кроме того, сеть пятого поколения сделает VR-очки более простыми в конструкции, а следовательно — и более дешевыми.

Напомним, недавно компания Qualcomm сообщила о разработке беспроводной гарнитуры виртуальной реальности, которая также будет подключаться к ПК, обеспечивая новый уровень удобства в VR-играх.

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