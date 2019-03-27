Интернет-трафик Vodafone вырос в 20 раз с начала строительства сетей скоростного мобильного интернета. Кроме того, абоненты оператора за 2018 год использовали вдвое больше трафика, нежели годом ранее, сообщает пресс-служба компании.

«По результатам 2018 года клиенты Vodafone оказались наиболее активными интернет-пользователями – в среднем дата-клиент Vodafone использует 3,2 ГБ трафика в месяц. Самым активным интернет-городом стал Киев – сегодня в столице за месяц клиенты используют около 1,5 Петабайт мобильного интернета. Второе и третье место по интернет-активности занимают Харьков и Днепр, которые генерируют почти вдвое меньше трафика, чем Киев», — сказано в пресс-релизе.

Сама компания рост такой активности объясняет выгодными условиями тарифных планов, а также активным внедрением 4G и расширением покрытия сети третьего поколения на территории Украины.

Напомним, недавно Vodafone подсчитал, что за три года инвестировал в развитие скоростного интернета более 20 миллиардов гривен, модернизировав оборудование и установив дополнительные базовые станции 3G и 4G.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.