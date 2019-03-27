Samsung и KT достигли гигабитной скорости в коммерческой сети пятого поколения

До конца текущего месяца 5G сеть от компании KT будет готова к вводу в эксплуатацию на территории 85 городов Южной Кореи, включая Сеул. Также будет обеспечено покрытие сигналом 5G различных важнейших национальных шоссе и скоростных железных дорог.

Компаниям KT и Samsung удалось достичь скорости передачи данных через эфир на уровне 1 Гбит/сек, используя принадлежащую телекоммуникационной компании коммерческую сеть 5G, построенную в сеульском районе Гуангвамун.

В процессе теста на скорость инженеры телекоммуникационной компании использовали смартфон Galaxy S10 5G для работы в полосе 3.5 ГГц коммерческой 5G сети компании, которая объединила в себе набор 5G NR от компании Samsung, использующий технологию 5G-радио, и неавтономное виртуальное ядро (vCore), поддерживающее одновременно работу технологий 4G LTE и 5G.

По информации KT, тест скорости проводился в условиях реальной среды, при этом представители телекоммуникационной компании выразили свою уверенность в том, что конечные пользователи смогут получить на своих скорость в 1 Гбит/сек на своих 5G смартфонах, подключенных к коммерческой сети.

В телекоммуникационной компании также заявили, что 5G сеть будет готова к использованию в 85 городах страны, включая Сеул, уже к концу месяца. Также следует ожидать наличия покрытия сигналом 5G ряда основных национальных шоссе и скоростных железных дорог, в частности – KTX и SRT.

В конечном итоге южнокорейская телекоммуникационная компания планирует охватить своей 5G сетью 464 колледжа и университета, станции метрополитена, архитектурные памятники и горные массивы по всей территории страны.

«Компания KT продемонстрировала своё беспрецедентное лидерство в сфере развития технологии, запустив тестовую 5G сеть в Пхенчхане, положившую начало коммерциализации технологии 5G», – говорит исполнительный вице-президент отдела сетевых стратегий и группы сетей в KT Чон-Сок Сео.

Напомним, ранее в этом месяце правительство Южной Кореи сообщало о вынужденной отсрочке реализации планов касательно запуска сети 5G к марту в силу неготовности к этому игроков отрасли. В частности, правительство и телекоммуникационные компании не смогли согласовать ценовую политику для сетей 5G, а кроме того компании Samsung и LG не смогли к данному сроку обеспечить поставки 5G совместимых смартфонов.

Параллельно компания KT запускает на базе сети 5G службу прямого вещания в стандарте сверхвысокой чёткости (UHD), благодаря которой она уже предлагает услуги корпоративной сети 5G и оборудование для сбора мобильных новостей в 5G для информационного вещателя Seoul Broadcasting System.

Если говорить о других корейских операторах, то в сентябре прошлого года компания SK Telecom исключила из списка поставщиков оборудования компанию Huawei, отдав предпочтение сотрудничеству с Ericsson, Nokia и Samsung. А LG Uplus использует для запуска своей 5G сети оборудование китайского сетевого гиганта.

Также в начале этого месяца в компании SK Telecom после успешного проведения теста агрегации сетей 5G и 4G LTE заявили, что выходящий на рынок смартфон Galaxy S10 5G позволит южнокорейским пользователям получать доступ к интернету на скорости 2.7 Гбит/сек.

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