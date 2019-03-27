В России могут создать аппарат, превращающий космический мусор в топливо. Проект технологии представили специалисты компании «Российские космические системы», пишет Телеспутник.

При помощи такого аппарата орбита Земли может быть полностью очищена от обломков спутников и разгонных блоков. Предположительно, изначально сборщик космического мусора запустят на орбиту в 400 км, после чего он поднимется до самых загрязненных точек высотой в 800-1500 км.

«Согласно проекту, поиск мусора осуществляется в роботизированном режиме с использованием данных российских и международных каталогов космических объектов. Для вылавливания фрагментов на борту космического аппарата кроме основного предполагается установка маневровых двигателей. По расчетам, масса аппарата составит около 2,5 тонн. За один цикл (захват-измельчение-переработка) он сможет утилизировать до 500 кг мусора», — сообщает ресурс.

Технология работы аппарата предполагает вылавливание мусора с помощью титановых сетей, измельчение, соединение с кислородом и горючим, что и послужит в конечном итоге топливом для сборщика.

Напомним, в прошлом месяце британские ученые успешно протестировали гарпун для сборки космического мусора на орбитах.

Еще ранее специалисты Научного института машиностроения в России акцентировали внимание на засоренности геостационарной орбиты. По их данным, на сегодняшний день около 70% всех ее объектов составляет космический мусор.

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