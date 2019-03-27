Киевстар подключил к сети четвертого поколения еще 259 населенных пунктов в 11 областях Украины. Услугами LTE в стране теперь могут пользоваться еще 758 тысяч человек, сообщает пресс-служба оператора связи.

«Так, в Николаевской и Одесской областях связь 4G появилась в городах и поселках Вознесенск, Врадиевка, Кодыма, Курортное, Маяки, Новый Буг, Подольск, Сарата, Сергеевка, Теплодар, Троицкое, Татарбунары, Тузла. В Херсонской – Голая Пристань, Скадовск, Хорлы. В Винницкой — в городах Крыжополь, Ямполь, Шаргород. В Днепропетровской – Апостолово, Верхнеднепровск, Вольногорск, Пятихатки, Синельниково. В Киевской области — Барышевка, Березань, Гребинки, Иванков, Переяслав-Хмельницкий, Ставище, Тараща, Узин. На Полтавщине – в городе Миргород. В Сумской области – в городе Кролевец, в Харьковской – Волчанск. В Черкасской – Городище и Корсунь-Шевченковский. В Черниговской – Бобровица, Десна, Гончаровское», — сказано в пресс-релизе.

Таким образом, на сегодня в Украине доступ к 4G от Киевстар имеют уже 4587 населенных пунктов, в которых проживает 24,1 млн. человек. Это больше половины населения страны.

Напомним, неделю назад оператор связи подключил к сети четвертого поколения 110 населенных пунктов в семи областях страны.

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