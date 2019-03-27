Телеканал «Украина» может появиться в HD-качестве после кодирования сигнала на спутнике. Об этом пишет Детектор Медиа.

Как сообщил директор департамента развития сети вещания канала Богдан Жданов, «Медиа Группа Украина» планирует показ HD-верссии «Украины» в платном сегменте.

«Таким образом, у абонентов появится возможность выбирать бесплатный эфирный SD-сигнал или платный HD-сигнал у IPTV, OTT, кабельного или спутникового провайдера», — прокомментировал Жданов.

Напомним, недавно о планах запустить свои основные каналы в HD-формате заявили в StarLightMedia. Осуществить намерение планируется до 2020 года.

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