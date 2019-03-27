Исследовательская компания GfK подсчитала, что за 2018 год в Украине в три раза вырос спрос на Full HD-телевизоры. Об этом пишет Детектор Медиа.

Согласно данным, еще год назад доля продаж устройств с разрешением HD Ready и выше составляла 10,9%. За последний год спрос поднялся до 33,9%.

В то же время интерес украинцев к телевизорам 4К/Ultra HD значительно спал. По словам экспертов, снижение спроса обусловлено более высокой ценой таких моделей.

Стоит отметить, что в текущем году аналитики WitsView прогнозируют телевизорам с разрешением 8K долю на мировом рынке не более 0,2%. В 2018 году они занимали 0,04% рынка. Массовое производство и продажа таких устройств в ближайшее время не предвидится из-за высоких цен и нехватки специального контента.

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