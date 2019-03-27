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В компании Thales Alenia Space заявили о внедрении технологии 3D-печати в серийное производство компонентов спутников связи, создаваемых на базе платформы Spacebus Neo.

В компании Thales Alenia Space (TAS) сообщают о начале использования технологии 3D-печати в серийном производстве компонентов спутников связи, создаваемых на базе полностью электрической платформы Spacebus Neo.

Компания TAS впервые использовала присадки в производстве несколько лет тому назад, создав методом 3D-печати алюминиевые кронштейны антенны для спутника TürkmenÄlem/MonacoSAT, запущенного в космос в 2015 году, а также держатели полимерных трубок для спутников группы Iridium NEXT.

Производитель аэрокосмических объектов добился немалых успехов в использовании присадок для нужд исследования космоса. К примеру, в 2017 году компания принимала участие в подготовке к запуску спутников связи Koreasat 5A и Koreasat 7, в конструкции которых были использованы крупнейшие на тот момент компоненты, произведенные методом 3D-печати в Европе. В настоящее время в компании планируют наращивать объёмы использования технологии в производстве серии полностью электрических спутников на базе платформы Spacebus Neo.

Платформа Spacebus Neo будет иметь четыре кронштейна для реакционных колес из алюминия и 16 кронштейнов для установки и направления антенны (ADPM): четыре из алюминия и двенадцать – из титана.

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Производство методом 3D-печати кронштейнов для реакционных колёс должно удовлетворить спрос рынка при более низких – на 10% – затратах, и сокращении сроков производства на 1-2 месяца. Помимо всего прочего, новая деталь на 30% легче и обладает улучшенной производительностью.

Согласно информации от компании TAS, технология металло-порошковой плавки, использованная в данном процессе, позволяет обеспечить серийное производство с высокой степенью индивидуализации, привязав конструкцию компонента к потребностям конкретной миссии.

Четыре кронштейна для реакционных колёс каждого из спутников были созданы методом 3D-печати в виде двух наборов симметричных частей, а углы ориентации и интерфейсы кронштейнов ADPM можно будет отрегулировать в соответствии с их конкретной функцией и положением на каждом из спутников. Соединительные и кабельные фитинги были включены непосредственно в общую конструкцию, которая напечатана в виде монолитной детали, что позволяет избежать дополнительных требований к сборке.

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Для производства габаритных (466x367x403 мм) кронштейнов реакционных колёс был установлен и введён в эксплуатацию самый большой в Европе порошковый 3D-принтер – Xline 2000R от компании Concept Laser, имеющий производственный отсек размером 800x400x500 мм.

Первые четыре компонента были интегрированы в спутник Konnect для французской компании Eutelsat, который был успешно собран в начале этого месяца. В будущем компоненты, произведенные методом 3D-печати, будут устанавливаться и на других спутниках, производимых на базе платформы Spacebus Neo.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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