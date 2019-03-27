Во втором квартале прошлого года в «Чистое небо» было подано 100 сообщений о 33 пиратящих провайдерах

В 2018 году Инициатива «Чистое небо» и входящие в неё правообладатели призвали провайдеров и других заинтересованных лиц подавать информацию о провайдерах при подозрении на нарушения права интеллектуальной собственности. Вся поданная информация в обязательном порядке обрабатывается.

За вторую половину 2018 года «Чистое небо» получило около 100 сообщений о 33 пиратящих провайдерах. Среди них было пять львовских, четыре черновицких, три харьковских, два одесских и два киевских.

«Я всегда говорю, что эффективная борьба с воровством контента требует участия всего вовлеченного легального бизнеса. В том числе провайдеров интернета и платного телевидения. Учитывая гиперлокальность и территориальную раздробленность этого бизнеса, мы очень рассчитываем на людей «на местах», которые знают своих соседей и могут попросить нас проверить их. Ведь если сосед не платит retransmission fee, его цивилизованный конкурент попадает в неравные конкурентные условия. Это и несправедливо и создаёт барьер в развитии всего сообщества», — говорит Катерина Федорова

Когда информация о новом или подозрительном провайдере попадает к правообладателям, они проверяют состояние отношений с ним. Если контракта на трансляцию контента действительно нет, то с компанией связываются. По итогам переговоров либо провайдер заключает договор, либо правообладатель начинает юридические действия по фиксированию правонарушения и подаче иска в суд.

Из 33 полученных запросов на проверку провайдеров у 17 был контракт на трансляцию, 14 находятся на этапе ожидания подтверждения нарушения и по двум уже ведётся досудебное расследование.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.