На сегодня «1+1 медиа» находится на стадии активного развития собственной библиотеки контента в SD- и HD-форматах. Около 80% накопленного материала уже доступно в HD, пишет Детектор Медиа.

Согласно данным, на организацию своей библиотеки «1+1 медиа» уже потратила более 2 млн. долларов. Компания усиленно работает над контентом, чтоб уложиться в заявленный срок и перейти на HD до 2020 года.

Как сообщил директор по развитию pay-TV Ярослав Пахольчук, холдинг планирует запустить в HD-формате несколько каналов из портфолио 1+1 media distribution уже к концу текущего года.

Отметим, «Медиа Группа Украина» заявила о возможном появлении канала «Украина» в качестве HD после кодировки сигнала на спутнике.

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