YouTube превзошёл все приложения по количеству генерируемого мобильного трафика в мире. На долю видеосервиса приходится 37% от мирового мобильного трафика, пишет в своем отчете Sandvine.

«Просмотры с мобильных устройств обеспечивают YouTube 37% от всего трафика, что значительно превосходит второе место, на котором расположился Facebook с 8,4% и Snapchap с 8,3%», – говорится в сообщении.

Что интересно, на Netflix приходится самая большая доля генерируемого интернет-трафика, при этом доля трафика, обеспечиваемая за счёт мобильных девайсов, составляет всего 2,4%.

Напомним, недавно опрос UBS показал, что YouTube TV наравне с Hulu являются самыми популярными платформами для трансляции программ живого потокового ТВ на территории США.

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