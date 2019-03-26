YouTube откажется от производства собственного платного контента. Существующие оригинальные продукты видеоплатформы перейдут из премиум-сервиса в бесплатную версию, пишет Bloomberg.

Согласно данным, видеосервис отказался от оригинального контента по причине чрезмерной затратности их производства, а также в силу жесткой конкуренции с Netflix Inc. и Prime Video Amazon.com Inc.

Таким образом под «сокращение» попала научно-фантастическая драма «Происхождение» и комедия «Переосмысление с Кэт и Джун». YouTube не станет продлевать проекты, и на данный момент ищет картинам новый «дом».

Что касается уже выпущенных проектов, они появятся в свободном доступе на просторах бесплатного YouTube.

«Оригиналы, которые все еще будут существовать на YouTube, теперь перейдут с платного сервиса на бесплатную версию YouTube, где они будут жить вместе с видеоблогами, уроками макияжа и игрушечными «распаковывающимися» видео», — сообщает ресурс.

Напомним, еще в прошлом году видеосервис был готов уделять больше внимания подписчикам премиум-категории для увеличения прибыли. Для решения проблем растущей конкуренции на рекламном рынке в принадлежащей корпорации Google компании YouTube решили диверсифицировать бизнес-модель, проведя ребрендинг и расширив службу подписки YouTube Premium.

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