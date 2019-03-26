Huawei планирует запустить собственный аудиосервис в России. Российские пользователи смогут получить доступ к музыкальному приложению уже к концу текущего года, пишет Коммерсант.

Huawei Music будет работать подобно Apple Music и Google Play, предлагая подписчикам ежемесячную подписку на музыку и клипы, стоимостью, примерно равной тарифам вышеупомянутых сервисов.

По словам экспертов, запуск такого приложения на российском рынке является хорошей стратегией для Huawei, учитывая нестабильную ситуацию во взаимоотношениях китайской компании и США. Аудиосервис сможет привлечь внушительное количество пользователей, однако из-за частых нестабильностей в работе приложений Huawei, заработать на этом проекте будет трудно, прогнозируют аналитики.

Напомним, в конце февраля в Корее Huawei и местный оператор LG Uplus представили коммерческую сеть Gbps 5G и ряд 5G-сервисов виртуальной реальности.

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