Премьер-министр России Дмитрий Медведев выдал Министерству культуры и другим ведомствам поручения, связанные с развитием кинематографии в стране. В частности, в протоколе прописана отмена НДС для кинотеатров и введение административного наказания за кинопиратство. Информация размещена на официальном портале Правительства России.

Согласно данным, Минфин, Минкульт и Минкомсвязь должны освободить онлайн-кинотеатры от уплаты НДС. Соответствующие меры ведомствам необходимо принять до 5 июня 2019 года.

Как было известно ранее, представители видеосервисов неоднократно обращались к чиновникам с просьбой получить налоговые льготы. При условии отмены НДС кинотеатры согласны снизить цену за подписку либо же вложить сэкономленные средства в закупку контента.

Кроме того, Минкульт наряду с МВД получил еще одно распоряжение от Медведева. Оно касается введения административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинотеатрах. Ведомства обязаны проработать данный вопрос до 15 апреля текущего года.

По данным РБК, на сегодняшний день за такое кинопиратство (камкординг) предусмотрена гражданско-правовая ответственность — с нарушителя взимают денежную компенсацию.

Напомним, в 2018 году России удалось улучшить результативность борьбы с кинопиратами. WebKontrol подсчитал, что за прошлый год удалось прикрыть более чем 370 пиратских ресурсов. Кроме того, было ликвидировано 1,5 тыс. «зеркал» сайтов с нелицензионным контентом.

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