Оригинальная служба подписки на видеоконтент от компании Apple в новом приложении Apple TV даст пользователям возможность эксклюзивного доступа к оригинальным телепрограммам, художественным и документальным фильмам.

Согласно заявлению компании Apple, этой осенью начнёт свою работу служба Apple TV+, которая станет новым домом для наиболее креативных рассказчиков мира, представив эксклюзивно оригинальные телепрограммы, художественные и документальные фильмы.

Apple TV+, оригинальная подписная видеоплатформа от компании Apple, предложит своим пользователям подборку новейших программ от наиболее ярких креативные персон со всего мира, среди которых – Опра Уинфри, Стивен Спилберг, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Октавия Спенсер, Джей-Джей Абрамс, Джейсон Момоа, М. Найт Шьямалан, Джон М. Чу и другие. Приложение Apple TV даст возможность наслаждаться вдохновляющими и оригинальными историями, наполненными эмоциональной глубиной и яркими героями из всех слоёв общества, получая их по запросу и без рекламы.

«Для нас большая честь осознавать, что лучший состав креативных личностей, работающих как в кадре, так и за кадром, придут на Apple TV+, – говорит Эдди Кью, занимающий в компании Apple должность старшего вице-президента отдела программного обеспечения и услуг интернета. – Мы готовы рассказать зрителю самые захватывающие подробности об Apple TV+ и с нетерпением ждём осени, когда платформа начнёт свою работу. Apple TV+ станет домом для множества оригинальных историй высочайшего качества, которые придутся по вкусу настоящим ценителям кино и телевидения».

Параллельно в компании Apple представили совершенно новое приложение Apple TV и каналы Apple TV, которые будут доступны с мая 2019 года. Новое приложение Apple TV – это множество способов поиска и просмотра телепрограмм, фильмов, спортивных соревнований, новостей и прочего контента в одном месте – для iPhone, iPad, Apple TV, Mac, смарт-телевизоров и потоковых устройств.

Пользователи смогут оформлять подписку и смотреть новые каналы Apple TV – оплачивая лишь те услуги, которые им интересны, к примеру, HBO, SHOWTIME и Starz – получая всё по запросу, в режиме онлайн и автономно, с невероятным качеством изображения и звука. Абоненты платформы смогут наслаждаться спортивными программами, информационными выпусками, телепрограммами от кабельных и спутниковых провайдеров, а также покупать или брать в аренду фильмы и телепрограммы iTunes – и всё это через новое, персонализированное приложение Apple TV.

Начиная уже с мая пользователи смогут подписываться на каналы Apple TV по принципу à la carte и смотреть их в приложении Apple TV, без необходимости использования дополнительных приложений, учётных записей и введения паролей. В списке каналов Apple TV – такие популярные телеканалы, как HBO, Starz, SHOWTIME, CBS All Access, Smithsonian Channel, EPIX, Tastemade, Noggin, такие новые каналы, как MTV Hits, а со временем их список будет расти и охватывать весь мир.

Новое приложение Apple TV персонализирует то, что пользователи предпочитают смотреть через существующие приложения и услуги, параллельно исследуя и анализируя зрительские предпочтения пользователя. Приложение также будет предлагать пользователям анонсы фильмов и телепрограмм, доступных в более чем 150 потоковых приложениях, среди которых Amazon Prime и Hulu, а также службах платного телевидения – таких, как Canal+, Charter Spectrum, DIRECTV NOW и PlayStation Vue. Позже в этом году будут добавлены Optimum и Suddenlink от Altice (доступность тех или иных каналов или потоковых приложений может различаться в зависимости от страны).

Параллельно приложение Apple TV станет новым домом для сотен тысяч фильмов и телепрограмм, доступных для покупки или аренды через iTunes Store.

Условия доступа

Условия доступа и стоимость подписки на услуги Apple TV+ будут озвучены этой осенью.

Совершенно новое приложение Apple TV для iPhone, iPad и Apple TV будет доступно в более чем 100 странах мира уже в мае с возможностью бесплатного обновления. Пользователям Mac придётся подождать до осени.

Используя функцию «Семейный обмен», пользователи смогут делиться доступом к Apple TV+ и подписками на каналы Apple TV.

Приложение Apple TV будет доступно для смарт-телевизоров производства компании Samsung уже с этой весны, а в будущем – также для платформ Amazon Fire TV, LG, Roku, Sony и VIZIO.

До конца текущего года владельцы совместимых смарт-телевизоров производства компаний VIZIO, Samsung, LG и Sony смогут без проблем воспроизводить на них видео и прочий контент непосредственно со своих iPhone или iPad, используя для этого AirPlay 2.

Компания Apple смогла внести революционные изменения в сферу персональных технологий, представив в 1984 году компьютер Macintosh. Сегодня Apple занимает ведущие позиции в мире инноваций, предлагая на рынке iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV. Четыре операционные платформы Apple — iOS, macOS, watchOS и tvOS – обеспечивая бесперебойную работу всех устройств Apple и давая людям доступ к службам высочайшего класса – включая App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud.

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