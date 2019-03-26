Multiplex заключил сотрудничество с Film.ua. Украинская сеть кинотеатров инвестирует в производство кинокомпанией пяти фильмов, пишет Детектор Медиа.

Речь идет о картинах «Полина и тайны киностудии», «Захар Беркут», «Гаррет Джонс», «Скажене весілля-2» и «Пульс», которые выйдут в прокат в конце 2019 — начале 2020 года.

Руководство Multiplex определяет это сотрудничество как шаг на пути к развитию отечественной киноиндустрии и продвижению продуктов украинского производства.

«Кинотеатры в нашей стране зависят от голливудских релизов. Мы хотим развивать украинское кино, национальный продукт. Один из способов стимулировать появление национального продукта — инвестировать в интересные проекты. Но, кроме инвестиций, мы можем предоставлять нашим партнерам свою экспертизу, чтоб вместе развивать рынок», — прокомментировал гендиректор сети кинотеатров Виталий Писаренко.

Напомним, в феврале телеканал компании Film.ua — FILMUADrama — получил разрешение на вещание в Беларуси.

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