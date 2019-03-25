Warner Music станет первой компанией, заключившей сотрудничество с искусственным интеллектом. Предположительно, нейросеть Endel запишет 20 альбомов уже в этом году, пишет The Guardian.

Сообщается, что нейросеть уже выпустила пять из запланированных 20 альбомов — «Ясная ночь», «Дождливая ночь», «Облачно днем», «Облачно ночью» и «Туманное утро».

Mood Endel — это немецкое музыкальное приложение, создающее индивидуальные звуковые пейзажи для пользователей, учитывая их требования.

«Приложение, которое в настоящее время доступно на смартфонах и через Amazon Echo, использует такие входные данные, как время суток и погода, для создания определенных звуков», — передает ресурс.

Отмечается, что оставшиеся 15 альбомов будут сосредоточены на других режимах приложения: фокусировка, расслабление и на ходу. В проект готовы инвестировать, в частности, Amazon Alexa Fund и Major Lazer Jillionaire.

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