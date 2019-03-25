Пользователи, проживающие на территории Украины, в 2018 году обеспечили более 6,1 млрд. визитов на пиратские ресурсы, однако лидерами по данному показателю являются американцы и россияне.

Эксперты компании MUSO, специализирующейся на анализе данных по цифровому пиратству, определили, что на протяжении 2018 года было зарегистрировано более 189 миллиардов заходов на пиратские сайты. Глобальная платформа по изучению пиратства MUSO отслеживает случаи пиратства в сфере кино, ТВ, музыки, издательского дела и программного обеспечения.

На протяжении 2018 года телевидение оставалось самым популярным видом контента среди пиратов, и почти половина (49.38%) всей активности пиратов была связана с телевизионным контентом, далее в списке разместились фильмы (17.09%), музыка (15.87%), печатная продукция (11.49%) и программное обеспечение (6.16%).

Подобно 2017 году, в 2018 году США оказались на вершине списка стран по количеству визитов на пиратские сайты. А весь список выглядит следующим образом:

1. Соединённые Штаты Америки: более 17 млрд. заходов.

2. Российская Федерация: более 14 млрд.

3. Бразилия: более 10 млрд.

4. Индия: более 9 млрд.

5. Франция: почти 7,4 млрд.

6. Турция: 7,3 млрд.

7. Украина: 6,1 млрд.

8. Индонезия: немного больше 6 млрд.

9. Великобритания: 5,7 млрд.

10. Германия: 5,3 млрд.

Несмотря на то, что на ряде развитых рынков наблюдалось некоторое снижение пиратского трафика в сравнении с 2017 годом, в развивающихся странах трафик вырос. В Бразилии годовой рост пиратского трафика составил 12.5% — до более 10 миллиардов визитов, а в Индонезии – на 9% — до 6 миллиардов визитов. В глобальном масштабе пиратство в сфере программного обеспечения выросло на 17% в период с 2017 по 2018 год, а пиратство в сфере книгоиздания – на 11%.

«Цифровое пиратство по-прежнему распространено по всему миру, – комментирует генеральный директор и соучредитель MUSO Энди Четтерли. – Телевизионный контент является наиболее популярным контентом у пиратов, и, учитывая фрагментацию контента по многим потоковым службам, это не удивляет. Несмотря на важность пресечения распространения нелицензионного контента, в процессе изучении пиратской аудитории можно почерпнуть много полезных сведений, дающих ценную информацию касательно глобального потребления контента».

Почти 60% всех пиратских визитов, приходящихся на потоковые платформы, отображают тенденции в общем потреблении контента, которое сдвигается от покупок к получению по запросу. Заходы на публичные торрент-сети, некогда являвшиеся основным каналом распространения пиратского контента, сегодня составляют лишь 13% от всех посещений пиратских ресурсов. Доля рипов с потоков также сократилась более чем на 13% в период с 2017 по 2018 год (с 8.9 миллиарда в 2017 до 7.7 миллиарда в 2018). Пиратство в сфере музыкального контента несколько снизилось (34%). Это частично связано с падением на 16% заходов на стримрипинговые ресурсы, случившимся после закрытия сайта youtube-mp3.org в 2017 году.

«Любопытно, что в 2018 году мы стали свидетелями увеличения на 10% доли пользователей, заходивших непосредственно на интересующие их пиратские ресурсы в обход поисковых сайтов, – отметил Чаттерли. – Простое сосредоточение внимания на закрытии пиратских ресурсов, хоть и является необходимой частью любых стратегий защиты контента, должно сочетаться с более прогрессивным мышлением. При правильном подходе пиратская аудитория может иметь немалый интерес для правообладателей».

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