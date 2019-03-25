Триколор совместно с правоохранителями в 2018 году открыл 12 уголовных дел по вопросам цифрового пиратства. Кроме того, было возбуждено 28 административных производств, сообщает пресс-служба оператора.

Отмечается, что основная доля правонарушений касалась предоставления незаконного доступа к просмотру телеканалов, трансляции пакетов Триколора без разрешения, а также использования товарных знаков компании.

«В 2018 году по заявлению Триколора о незаконном подключении к цифровому телевидению возбуждены 12 уголовных дел в отношении 11 лиц, из них 9 — в России и 2 — в Республике Беларусь. Всего с начала года изъято более 30 единиц пиратского оборудования (10 приемников, 52 смарт-карты, 3 персональных компьютера и пр.)», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, оператором была проведена проверка более 100 учреждений на предмет незаконной публичной трансляции телеканалов Триколора. В органы было направлено 64 заявления о демонстрации контента в общественных местах без заключения договора с правообладателем. В связи с этим было открыто 28 административных производств, 15 юридических лиц получили штрафы.

Также были обнаружены пиратские действия, связанные с незаконным использованием товарных знаков Триколора. Нарушители из Белгорода и Челябинска, пойманные на таких действия, выплатили оператору денежную компенсацию.

Напомним, недавно в Нидерландах был приговорен к тюремному заключению оператор пиратской кардшаринговой сети.

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