В корейской компании SK Telecom планируют использовать технологию квантовой криптографии для гарантирования безопасности передачи данных в сети пятого поколения (5G). Об этом заявили в пресс-службе мобильного оператора.

Технология квантовой связи – это технология создания квантовых ключей, которые могут быть расшифрованы лишь отправителями и получателями. Данную технологию принято считать самой надёжной формой криптографии для сетей связи, поскольку она основательно предотвращает возможность перехвата или кражи данных, заявили в телекоммуникационной фирме.

В компании сосредоточили свои усилия на вопросах безопасности связи, поскольку подавляющее количество передаваемых данных будет передаваться через самоходные автомобили, финансовые и медицинские учреждения, а также смарт-заводы – и всё это требует повышенной безопасности в эпоху 5G.

В компании SK Telecom начали применять технологию «квантового генератора случайных чисел» (QRNG), разработанную криптографической компанией ID Quantique из Женевы, на серверах авторизации сетей 5G. SK Telecom купила компанию ID Quantique в феврале прошлого года.

Применение QRNG позволяет блокировать любые кибер-атаки, заявил представитель мобильного оператора, указав на то, что данная технология сможет гарантировать безопасность персональной информации подписчиков.

В фирме планируют в ближайшие насколько месяцев расширить область применения технологии QRNG на существующие сети долговременного развития (LTE).

В следующем месяце телекоммуникационная компания усилит безопасность передачи данных, применив технологию дистрибуции квантовых ключей от ID Quantique к сетям 5G и LTE, проложенным между Сеулом и Тэджоном.

«Мы заранее внедрили технологию квантовой криптографической связи для предоставления услуг защищённой связи абонентам компании SK Telecom, – заявил глава центра инфраструктуры ИКТ в компании SK Telecom Кан Чон Лхеол. – Мы сможем предложить самую безопасную коммуникационную сеть стандарта 5G в мире».

В фирме заявили, что уже являются лидерами развития экосистемы квантовой криптографической связи.

В феврале на проходившем в Женеве заседании представителей Сектора Стандартизации телекоммуникаций в ITU (ITU-T) две новые технологии, имеющие отношение к сфере квантовой криптографии были избраны для стандартизации на международном уровне.

ITU-T является одним из секторов Международного союза электросвязи (ITU).

После принятия дополнительных стандартов, компания SK Telecom отвечает за внедрение четырёх международных проектов ITU-T по стандартизации квантовой криптографии.

«Роль безопасности в сетях 5G выросла, – говорит Пак Джин Хё, возглавляющий центр ИКТ в компании SK Telecom. – Мы являемся лидерами в эпоху 5G, разрабатывая технологии криптографии для квантовой связи и расширяя сферу их применения».

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