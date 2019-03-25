Киевстар расчистил свои частоты для оптимального использования 4G. Рефарминг для оператора провела турецкая компания Innovile, пишет Лига.Tech.
Согласно данным, подрядчик в течение 9 месяцев занимался рефармингом частот в диапазоне 1800 МГц. В итоге удалось очистить полосы шириной 15 МГц и 20 МГц.
Такие меры были необходимы для того, чтоб обеспечить оптимальное использование голосовой связи и 4G. Сети были разведены на разные полосы, чтоб не препятствовать работе друг друга.
Напомним, в начале месяца компания Ookla по результатам исследований признала интернет от Киевстар самым быстрым в Украине.
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