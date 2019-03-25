Vodafone продолжает расширять покрытие 4G. В недавнем времени к сети четвертого были подключены 45 населенных пунктов в 11 областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Согласно данным, покрытие было расширено на территории Львовской, Николаевской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Черниговской и Луганской областей. К сети 4G получили доступ 650 тысяч украинцев.

Таким образом, на сегодня сетью четвертого поколения от Vodafone может пользоваться около 21 миллиона граждан Украины. География покрытия 4G оператора включает в себя 24 области страны.

Напомним, на днях оператор связи сообщал, что подключил к LTE-сети еще 75 населенных пунктов в 15 областях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.