Государство погасит долги НОТУ перед Концерном РРТ для восстановления отключенных объектов вещания. Об этом сообщает Телекритика.

Данное решение было принято в связи с обращением в Кабмин представителей Министерства информполитики после серии отключений эфирного ТВ в нескольких областях Украины.

«В частности, правительство решило выделить 97 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на погашение задолженности Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерну РРТ) за предоставленные услуги по трансляции телеканалов общественного вещателя», — пишет ресурс.

Кроме того, власти приняли решение о запрете отключение от энергоснабжения важных объектов телерадиовещания.

Напомним, в четверг, 21 марта в Белополье Сумской области энергетики отключили поставку электричества к передатчикам, установленным на местной телебашне. Часть области осталась без наземного телевидения.

На следующий день отключение произошло в Красногоровке Полтавской области, оставив без эфирного ТВ более 8 районов.

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