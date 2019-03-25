В конце 2020 года заказчики смогут использовать модернизированную версию ракеты-носителя Ariane 6.

В компании Arianespace заявили, что в соглашении о предоставлении услуг запуска указано проведение квалифицированного запуска ракеты типа Ariane 62, назначенного на вторую половину 2020 года; две модификации ракеты Ariane 6 (62, способная вмещать 36 спутников OneWeb, или 64, которая может вывести на орбиту 78 аппаратов), будут готовы к использованию, начиная с 2023 года.

Компания OneWeb планирует на первом этапе вывести на орбиту 648 спутников, которые будут обращаться вокруг планеты, обеспечивая раздачу сигнала широкополосного интернета. В дальнейшем планируется вывести на орбиту тысячи дополнительных спутников.

Иными словами, компания OneWeb может в конечном итоге стать основным клиентом Arianespace на ближайшие пять и более лет.

В компании OneWeb сообщают, что её спутники будут выведены первой ракетой Ariane 62 на околополярную орбиту на высоту в 500 километров, чтобы затем подняться на свою рабочую орбиту. Компания создаёт сеть LEO-спутников, которые обеспечат возможность скоростного доступа с низкой задержкой для целого ряда рынков, включая сектор аэронавтики, морских перевозок, магистральных каналов связи, коммунальных сетей WiFi, служб быстрого реагирования и многих других.

Центральное место в своей миссии компания OneWeb также отводит вопросам подключения школ и преодоления цифрового разрыва для жителей всей планеты. После развёртывания системы, спутниковая группировка OneWeb позволит подключать к сети пользовательские терминалы 3G, LTE, 5G и WiFi, предоставляя доступ к высокоскоростному Интернету жителям всей планеты.

Новейшая ракета Ariane 6 существует в двух модификациях – Ariane 62 и Ariane 64 – что даёт компании Arianespace возможность предлагать заказчикам широкий спектр услуг и решений для запуска. Компания OneWeb уже заключила контракт с Arianespace на 21 запуск ракеты «Союз», что должно гарантировать своевременный запуск на орбиту группировки, первые спутники из которой были успешно выведены в космос 27 февраля 2019 года с космодрома в Куру, Французская Гвиана, с территории Космического центра (CSG).

Генеральный директор компании OneWeb Эдриан Штекель заявил, что возглавляемая им компания с радостью готова сообщить о заключении партнёрского соглашения с Arianespace, которое позволяет запустить в космос дополнительные спутники при помощи ракеты Ariane 6. Запуск первых спутников компании OneWeb ознаменовал собой начало реализации миссии по предоставлению услуг связи всем и каждому по всей планете, и компания благодарит Arianespace за профессионализм и фундаментальную роль в проведении успешных запусков. С выводом на орбиту первых шести спутников и подписанием контрактов с первыми клиентами компания вступила в фазу коммерциализации и ещё на один шаг приблизилась к началу предоставления услуг связи по всему миру.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.