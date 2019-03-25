Южнокорейский оператор SK Telecom планирует начать продажи смартфона Samsung Galaxy S10 с поддержкой 5G. Устройство будет доступно с 5 апреля, пока только в Корее, передает Inform Бюро.

Согласно данным, в течение месяца оператор провел более 10 испытаний взаимодействия смартфона с сетью пятого поколения и на данный момент завершает тестирование.

Поскольку сети 5G пока работают только в Корее, первое время Galaxy S10 будет доступен только локально. Однако, по мере внедрения связи пятого поколения в мире будет расширяться и география продажи устройства.

Напомним, недавно стало известно, что владельцы новых смартфонов от Samsung получат потоковый аудио-сервис Spotify в качестве базового установленного приложения на устройстве. Иконку приложения на экране смогут найти пользователи моделей Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S10 5G, Galaxy Fold и Galaxy A.

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