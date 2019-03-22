Американская ассоциация кинокомпаний (MPAA) подсуммировала, что за прошлый год киноиндустрия заработала 96,8 миллиарда долларов. При этом 57,5% всей выручки принесли видеосервисы, пишет Коммерсант.

«Продажи кинотеатров в прошлом году выросли на 1,2%, до $41,1 млрд. Тем самым разрыв между стриминговыми сервисами и кинотеатрами продолжает расти — в 2017 году доля первых составляла 54%», — сообщает ресурс.

В течение 2018 года доля подписчиков стриминговых платформ выросла на 27% и составила более 613 миллионов человек.

Также, статистика MPAA показала, что за прошлый год стриминговые сервисы показали высокий темп роста количества подписчиков. Потоковые платформы впервые превзошли по этому критерию кабельное ТВ.

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