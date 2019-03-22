Три британца отправились за решётку за организацию нелегальной трансляции футбольных матчей АПЛ

Три человека были приговорены к тюремному заключению в общей сложности на 17 лет за нелегальную потоковую трансляцию футбольных матчей Английской Премьер-Лиги (АПЛ) на территории Великобритании.

Стивен Кинг, руководивший сетью злоумышленников, был приговорён к заключению на срок в семь лет и четыре месяца, Пол Ролстон был отправлен за решётку на шесть лет и четыре месяца, а Дэниэл Малон получил три года и три месяца.

Действуя под торговыми марками Dreambox (не зарегистрирована), Dreambox TV Limited, и Digital Switchover Limited, трое мужчин предлагали нелегальный доступ к контенту Премьер-Лиги через сайты dreamboxtv.co.uk и yourfootie.com.

Премиальный контент, произведенный белее чем 20-ю вещателями со всего мира, транслировался в более чем 1 000 пабах, клубах и домах по всей территории Англии и Уэльса в течение 10 лет, принеся компаниям злоумышленников доход на сумму в более 5 миллионов фунтов стерлингов.

Согласно данным FACT – организации, занимающейся защитой прав интеллектуальной собственности на территории Великобритании – это, пожалуй, одни из самых суровых приговоров за преступления, связанные с пиратством.

Злоумышленники сотрудничали с различными третьими лицами на территории Великобритании и по всей Европе, запуская нелегальные потоки – одним из их партнёров был Терри О’Рейли, приговоренный в 2016 году к тюремному заключению на срок в четыре года за нелегальное распространение контента Премьер-Лиги и провайдеров платного ТВ.

Оглашая приговоры, судья назвал деятельность обвиняемых «нечестным, грязным бизнесом», а также отметил, что владельцы пабов, пользовавшиеся услугами злоумышленников, также «крайне нечистоплотны».

«Сегодняшнее решение суда стало очередным доказательством того, что система правосудия находит и наказывает компании и частных лиц, которые нарушают права владельцев интеллектуальной собственности. Вынесенные приговоры о лишении свободы отображают всю серьёзность происходящего и масштаб преступлений, – говорит директор юридического отдела Премьер-Лиги Стивен Пламб. – Инвестиции Премьер-Лиги в развитие современных технологий, а также широкие антипиратские мероприятия – подобные тому, которое имело место сейчас, продолжение судебных процессов – всё это указывает на то, что для пиратства в сфере футбольного контента в Великобритании настали тяжёлые времена».

В июле прошлого года Премьер-Лига смогла добиться от суда подтверждения решения, обязывающего крупнейших британских провайдеров услуг доступа в Интернет (среди которых, в частности, такие компании как Sky, BT, Virgin Media, TalkTalk, plusnet и EE), блокировать работу серверов, транслирующих нелегальные потоки с матчей.

За предыдущий год удалось заблокировать 5 000 IP-адресов серверов, транслировавших нелегальный потоковый контент.

Недавно Премьер-Лига открыла офис в Сингапуре, который должен будет обеспечивать борьбу с пиратством контента в регионе, в том числе – блокировать нелегальные трансляции в интернете. В прошлом году Премьер-Лиге удалось в судебном порядке добиться принятия таких решений от ряда сингапурских провайдеров.

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