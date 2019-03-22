Arianespace отправит в космос ракету-носитель «Союз» с британскими спутниками O3b 4 апреля. Компания подтвердила перенос запуска, который должен был состояться 29 марта, пишет РИА Новости.

Согласно данным, запуск был отложен в связи с тем, что было перенесено отправление в космос ракеты Vega с итальянским космическим аппаратом PRISMA.

Отмечается, что запуск, который состоится 4 апреля, станет частью реализуемой программы по предоставлению бюджетного доступа в интернет.

«В 2013–2018 годах с помощью четырех ракет «Союз» с космодрома Куру на орбиту были выведены 16 британских спутников связи O3b, предназначенных для недорогого высокоскоростного доступа в интернет. Они были построены европейской компанией Thales Alenia Space по заказу британской компании O3b Networks — стопроцентной «дочки» европейского спутникового оператора SES», — сообщает ресурс.

Напомним, 27 февраля Arianespace вывела на орбиту шесть спутников OneWeb с помощью российской ракеты-носителя «Союз». Запуск состоялся с космодрома Куру во французской Гвиане.

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