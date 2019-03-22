По данным исследования «Тенденции развития цифровых медиа», ежегодно проводимого компанией Deloitte, 47% потребителей считает, что потоковых служб в мире слишком много. Статистика указывает на то, что почти половина американских потребителей подписана на несколько платформ – при этом выбор у них достаточно широк и включает в себя такие службы как Netflix, CBS All Access, Hulu, Amazon Prime Video, YouTube Premium, HBO, Sling TV и Showtime. Недавно в эту гонку решили включиться также компании marvel и Apple, объявившие о грядущих запусках собственных потоковых платформ.

В 1997 году клиенты, платившие компании Netflix ежемесячную абонплату, получали по почте неограниченное количество DVD дисков в красных конвертах. В 2007 году на смену красным конвертам пришла потоковая платформа. В 2013 году Netflix продвинулся вперёд ещё дальше, запустив первый оригинальный проект – «Карточный домик». Таким образом, компания Netflix указала направление движения для прочих потоковых служб и способствовала сворачиванию деятельности компаний, работающих в сфере проката видео, оставив работающим один лишь Blockbuster Video. Потоковый гигант по-прежнему прочно стоит на ногах, но сталкивается с множеством вызовов – включая недавнее повышение цен подписки, прекращение сотрудничества с Marvel и жёсткую конкуренцию. Успех Netflix привёл к появлению множества потоковых платформ, что привело к замешательству пользователей.

По данным Variety, вместо того чтобы наслаждаться широким выбором, почти половина клиентов высказывает разочарование растущим количеством платформ. Потребители сетуют на то, что для просмотра того, что хочется, им приходится оформлять подписку на множество потоковых платформ.

«Потребитель хочет иметь выбор – но лишь до определённых пределов. Похоже, мы входим в эпоху усталости от подписок», – говорит вице-председатель Deloitte Кевин Весткот.

Исследование также показало, что 57% пользователей расстраивается, когда контент прекращает транслироваться или исчезает – часто это происходит без предупреждения. Недавно подписчики Netflix столкнулись с прекращением трансляции таких проектов, как «Каратель», «Джессика Джонс» и «Однажды за один раз». В этом году количество раздражённых зрителей может увеличиться ещё больше – после того, как будут запущены платформы Disney и Apple. Могут также произойти изменения в библиотеках Netflix, Hulu и Amazon Prime Video, связанные с лицензируемыми ими шоу.

По данным исследования, проведенного Deloitte, среднестатистический американский потребитель подписан на три различные платформы. Ключ к успеху подписной платформы лежит в оригинальном программировании. Есть пользователи, готовые платить лишь за одно шоу, воспринимая всё остальное в качестве бонуса. Такие хиты, как «Очень странные дела», «Рассказ служанки» и «Джек Райан» заставили 57% подписчиков обратить своё внимание на платформу, представившую их, и стать её подписчиками. В CBS All Access признали такую формулу успешной и использовали её для популярнейших проектов «Сумеречная зона. Возрождение» и «Звёздный путь: Дискавери».

Потоковые платформы прошли немалую эволюцию с того времени, когда рассылались DVD в красных конвертах. Однако рост количества подписок привёл к росту количества недовольных клиентов. Появление очередных потоковых служб выглядит уже как появление новых телеканалов. Прежние яркие отношения между сетями превратились в конкуренцию в попытке создания оригинального контента. И поскольку общая стоимость подписки на несколько потоковых платформ может превышать стоимость пакета кабельных каналов, со временем среднестатистический потребитель начнёт понимать, что он тратит на всё это слишком много денег. И в этот момент он задастся вопросом о том, почему же кабельное телевидение и DVR превратились в анахронизм.

Напомним, ранее стало также известно, что видеосервисы впервые превзошли кабельное телевидение по количеству абонентов.

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