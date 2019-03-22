Правительство Канады обнародовало план бюджета, согласно которому намеревается полностью включить граждан в экономическую жизнь страны. Реализовать проект власти планируют с помощью скоростного интернета спутниковой системы Telesat, пишет Телеспутник.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что к 2030 году каждый канадец должен иметь доступ к высокоскоростному интернету и при этом активно участвовать в экономической жизни.

В связи с этим на спутникового оператора Telesat была возложена задача предоставить выскоскоростное подключение жителям отдаленных регионов. В свою очередь оператор заверил, что будет обеспечивать Канаду широкополосным покрытием в течение ближайших 50 лет.

Напомним, в начале года стало известно, что Канада профинансирует для Nokia исследования в области 5G, направленные на подготовку телекоммуникационных сетей к внедрению связи пятого поколения и разработку инструментов защиты.

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