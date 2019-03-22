Зрители стали реже смотреть украинские телеканалы. За год популярность таких медиа упала в среднем на 5-10%, пишет Телекритика.

Согласно результатам исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии на заказ Детектора Медиа, в феврале 2019 почти все украинские «топовые» каналы имели более рейтинги, нежели годом ранее.

«По сравнению с февралем 2018 года снизилась популярность всех топ-каналов, кроме «Украины»: с 61% до 50% снизилось количество тех, кто говорит, что смотрит «1+1», с 48% до 34% — «Интера», с 39% до 32% — ICTV, с 36% до 31% — СТБ», — сообщает ресурс.

Несмотря на это, все те же телеканалы остаются самыми просматриваемыми. Так, 50% респондентов сообщили, что предпочитают «1+1», 43% — «Украину», 34% — «Интер», 32,5 — ICTV, 31% — СТБ.

В это же время вышеперечисленная пятерка возглавляет и рейтинг каналов, которым украинцы наиболее доверяют. Но тенденция к снижению показателей все равно присутствует. К примеру, 24% граждан заявили о доверии к «1+1», однако еще год назад их было 35%. Похожая ситуация наблюдается и у ICTV с «Интером».

Напомним, в марте в рамках новой кампании Министерство информационной политики призвало граждан требовать включения украинских каналов на отдыхе заграницей. По словам госсекретаря министерства Артема Биденко, возможность подключать UATV есть во многих странах мира.

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