Российская космическая компания S7 Space может расторгнуть сотрудничество с украинским «Южным машиностроительным заводом». Контракт на производство ракет-носителей «Зенит» будет заморожен на текущем этапе, пишет РБК.

Согласно договору, составленному в 2017 году, «Южмаш» должен был создать и переправить 12 ракет-носителей «Зенит» для компании S7 Space. Однако, по данным источника, последняя приостановила сотрудничество с вероятным его дальнейшим расторжением.

Касательно сложившейся ситуации «Южмаш» не предоставил никаких комментариев. В то же время в S7 Space заявляют, что «контракт действует».

Напомним, в феврале «Южмаш» озвучил план по созданию в Украине плавучего космодрома. Гендиректор предприятия Сергей Войт нацелен на возведение объекта на территории Херсонской области.

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