Жители румынского города Тимишоары остались без интернета после того, как мэр Николае Робу собственноручно перерезал провода. Таким образом глава города отреагировал на безответственность провайдеров и игнорирование решений горсовета, предает Новое Время.

Сообщается, что еще в 2009 году городской совет приказал всем поставщикам коммуникационных услуг убрать кабели под землю. Однако многие провайдеры и по сей день не выполнили установленные требования.

В связи с этим Робу выдал приказ перерезать провода на столбах в одной из частей города. Что интересно, часть кабелей мэр города «испортил» собственноручно.

«Мы сделали объявление некоторое время назад, мы снова и снова уведомляли, что наступит момент, когда мы перережем провода… Я очень сожалею о гражданах, потому что они не виноваты. Виноваты провайдеры, они не уважают своих клиентов», — прокомментировал ситуацию Николае Робу.

Отмечается, что если такая наглядная демонстрация не смотивирует провайдеров, горсовет займется обрезкой проводов и в других частях города.

Напомним, в Минске власти выступают за удаление спутниковых антенн с фасадов домов. По мнению правительства, тарелки нарушают эстетику города. Нарушители будут оштрафованы на сумму от 2 до 15 базовых величин (одна базовая величина = 25.50 белорусских рубля).

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