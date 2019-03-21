Сегодня, 21 марта, владельцем и руководителем компании МК МЕДИА ГРУПП, в состав которой входит дистрибьюторская компания МК-Дистрибьюшн, стала Елена Шкробот – сестра основателя компаний Дениса Михеева, который внезапно ушел из жизни в августе прошлого года. Об этом Mediasat сообщили в пресс-службе компании.

«Я приложу максимальные усилия, чтобы компания продолжала успешно развиваться и завоевывать новые территории. Работать над реализацией стратегических целей МК Медиа Групп, привлекая собственный опыт, упорство, целеустремленность и умение работать в команде. Я достойно продолжу дело жизни своего брата», – прокомментировала Елена.

В настоящее время Елена Шкробот также продолжает возглавлять компанию «СВОЯ Продакшн», которая занимается производством телевизионного контента на рынки по всему миру.

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