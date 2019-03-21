Шесть украинских общенациональных телеканалов не выполняют норму языковых квот, предусмотренную Законодательством. Это установил Нацсовет по вопросам радиовещания и телевидения по результатам собственных мониторингов, передает Телекритика.

«Меньше всего украинского языка среди общенациональных телеканалов в эфире «Украины», ICTV и НТН – 77%, на К1 – 79%, «Энтер-фильме» – 78,5%, «Интере» – 80%. На телеканале СТБ в среднем 86% украинского языка, на «1+1» – 88%. 100% украинского языка в эфире семи общенациональных телеканалов: «UA:Перший», «Эспрессо», «Рада», «Мега», «Эскулап», М1 и «Пиксель», еще два канала – ZIK и «Культура» – не добрали 1% до 100%», — сообщает ресурс.

Что касается спутниковых каналов, то наименьшие показатели соблюдения квот демонстрируют «Возрождение» и «Терра» с 34% и 67% соответственно. В то же время девять каналов демонстрируют 100% украинского языка в эфире: NewsOne, «Футбол 1», «Футбол 2», Music Box UA, Bolt, «Караван ТВ», «Натали», «Ольвия» и «4-й канал».

В целом же на общенациональные телеканалы приходится в среднем 95% украиноязычного эфира, на спутниковые — 92%, на региональные — 97% и на местные — 95%.

Напомним, в конце февраля Нацсовет озвучил новые критерии проверки телеканалов на предмет соблюдения языковых квот. Согласно документу, контроль над языком программ эфирных телеканалов осуществляется, исходя из речи ведущих, дикторов, гостей и других участников передачи. Под претензию не подпадают люди, случайно попавшие в кадр – массовка, участники митингов и т.д.

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