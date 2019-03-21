Онлайн-кинотеатр ivi предоставил своим подписчикам доступ к каналам Fox Life и National Geographic. В результате сделки с дистрибутором «Медиа-Телеком» потоковый сервис разместил новый контент еще 18 марта, пишет Телеспутник.

Также пользователям доступны Fox Now и NG+, благодаря которым они могут смотреть все премьеры Fox сразу же после выхода на каналах.

«Подписчики ivi смогут посмотреть все сезоны топовых сериалов, среди которых «Ходячие мертвецы», «Легион», «Тайная власть», «911», «Перерождение», «Атланта», а также обширный каталог программ National Geographic, включая «Космос: Пространство и время», «Гений», «Марс» и многое другое. Библиотека будет регулярно пополняться», — передает ресурс.

Отметим, на данный момент весь контент доступен только подписчикам, находящимся на территории России.

Напомним, в прошлом месяце ivi предоставил финансовый отчет, согласно которому стриминговый сервис за год увеличил доходы на 62%. Таким образом в 2018 году размер прибыли платформы составил 3,9 миллиарда рублей.

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