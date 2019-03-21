В течение трех лет Vodafone инвестировал в развитие скоростного интернета более 20 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.

«Компания полностью модернизировала оборудование радио части, не только заменив существующие антенны на оборудование с поддержкой 3G и 4G, но и установила дополнительные базовые станции для обеспечения надежного покрытия. Кроме того, модернизированы не менее важные сетевые элементы, такие как ядро сети, коммутационное оборудование, транспортная сеть, indoor-решения. Это позволило обеспечить достаточные мощности и пропускную способность сети, чтобы клиенты могли использовать большие объемы мобильного интернета на стабильно высокой скорости», — говорится в пресс-релизе.

На сегодняшний день оператор имеет более пяти тысяч базовых станций 4G по всей стране. LTE-сеть от Vodafone доступна 20 миллионам пользователей в 24 регионах страны.

Что касается сети третьего поколения, компания предоставила доступ к 3G 11 тысячам населенных пунктов, в которых проживает 85% населения. Таким образом Vodafone имеет самое большое покрытие связи третьего поколения в Украине.

Напомним, ранее компания сообщала, что за 2018 год смогла увеличить свои доходы по сравнению с предыдущим годом на 8% до 12,9 миллиарда гривен.

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