«Зеонбуд» и Концерн РРТ должны согласовать тарифы до 1 мая. Об этом пишет Телекритика.

По словам главы Нацсовета по вопросам радиовещания и телевидения Юрия Артеменка, в Госспецсвязи должна состояться встреча представителей сторон, на которой участники отрасли должны найти компромисс.

Ранее Концерн РРТ предупредил об отключении «Зеонбуда» 18 марта из-за отсутствия договора. Однако Артеменко исключает такую возможность, поскольку в период выборов отключать телевидение, по его словам, нецелесообразно.

Напомним, вопрос установления тарифов «Зеонбуд» и КРРТ должны были решить еще до 1 февраля текущего года. Однако проблема так и осталась открытой из-за множества спорных моментов.

В частности, «Зеонбуд» совместно с общенациональными каналами выразили недовольство ростом цен на услуги Концерна, поскольку считают его необоснованным. В свою очередь Концерн уверяет, что установил минимальную оплату, исключающую все непроизводственные затраты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.