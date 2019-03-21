Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о продлении санкций касательно российский интернет-сайтов. В связи с этим, ресурсы будут заблокированы на территории страны еще на три года. Об этом пишет Ain.

«В списке сервисы «Яндекса» вроде «Яндекс.Директ», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Деньги», принадлежащие компании ресурсы вроде «КиноПоиска» или Afisha.ru. Также, согласно новому санкционному списку, ограничивается деятельность многих российских книжных издательств вроде «ЭКСМО» или АСТ, и IT-компаний, к примеру, «Дата Интернет», I ITX, INST.NET и Reksoft. Все они заблокированы на срок до трех лет», — передает ресурс.

Впервые российские ресурсы подверглись блокировке на территории Украины в мае 2017 года. Тогда наряду с сервисами Яндекса были запрещены, в частности, Mail.ru и Вконтакте. Однако в новом списке, утвержденном на днях, данных сайтов нет.

Напомним, в начале месяца Нацсовет принял решение еще на год запретить вещание телеканала RTVI в Украине. По данным регулятора, канал систематически нарушал Законодательство страны, размещая материалы, угрожающие ее территориальным интересам.

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